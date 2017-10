TF1 et M6 débuteront la diffusion des téléfilms de Noël dès le 6 novembre...

Le 6 novembre prochain, M6 plonge d’ores et déjà dans le Christmas spirit et ouvre officiellement la saison des fameux téléfilms de Noël.

Au programme, annonce la chaîne :

- Des retrouvailles avec Dean Cain (“Lois et Clark”), Jennifer Garth (“Beverly Hills”), Lacey Chabert (“La vie à 5”), William Devane (“Côte Ouest”), Candace Cameron Bure (“Fêteà la maison”), AnnaLynne McCord (“90 210”), Greg Germann (“AllyMcBeal”)...

- Des émotions, de la magie de Noël et de l’amour... et donc quelques mouchoirs. Qui n’a jamais laissé échapper une petite larme devant les télé lms de M6, qui plus est à Noël ?

- Des thèmes variés : le droit à une seconde chance, le retour aux sources, du fantastique, des imbroglios, des complications familiales...

TF1 proposera à partir du 6 novembre également, 2 téléfilms de Noël. Avec Denise Richards, Alyssa Milano, Lori Loughlin, Mariah Carey...

Lundi 6 à 13.55 "L'enfant de Noël" (inédit) et à 15.40 "De l'espoir pour Noël" ; Mardi 7 à 13.55 "Un Noël paradisiaque" (inédit avec Kristin Davis et Eric McCormack) et à 15.40 "Une mission pour Noël" ; Mercredi 8 à 13.55 "Noël au soleil" et à 15.40 "Embarquement immédiat pour Noël" ; Jeudi 9 à 13.55 "Second coup de foudre à Noël" (inédit) et à 15.40 "Le père Noël est tombé sur la tête" ; Vendredi 10 à 13.55 "Un Noël de Cendrillon" et à 15.40 "La belle de Noël".