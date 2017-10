Muriel Robin va incarner Jacqueline Sauvage dans un téléfilm réalisé par Yves Rénier.

Vidéo de l'entretien avec Jacqueline Sauvage sur le plateau du 20 heures de France 2. - Leblogtvnews.com

Sur France 2 : Jacqueline Sauvage et ses deux avocates, Me Tomasini et Me Bonaggiunta étaient les invitées du journal de 20H, ce vendredi 6 janvier 2017. Elles répondaient aux questions de Laure...

http://www.leblogtvnews.com/2017/01/jacqueline-sauvage-sur-le-plateau-du-20-heures-de-france-2-ce-vendredi.html