Qui a été éliminé de Koh-Lanta vendredi ? Regardez sa réaction après un conseil surprenant.

Une coutume depuis la rentrée le vendredi soir, les téléspectateurs de TF1 avaient rendez-vous hier, le 13 octobre, avec Denis Brogniart et les rescapés du jeu Koh-Lanta Fidji.

A l'issue du conseil, auquel participe l'équipe ayant échoué à l'épreuve d'immunité, une personne a quitté le camp, ses coéquipiers ayant voté en majorité contre elle.

Out Manu (équipe Jaunes) face à Marvin...par tirage au sort avec la boule noire très rarement utilisée. Cause égalité parfaite après deux votes. La réaction du malheureux éliminé ci-dessous.

Vendredi prochain : L'heure de la réunification a sonné ! Après 21 jours d'aventure, tous les aventuriers se retrouvent sur un seul et même camp dans l'archipel des Fidji ! Les jeunes sont ravis de se retrouver. Entre les seniors, en revanche, ces retrouvailles sont plus glaciales. Leur pacte, scellé en début d'aventure, menace de voler en éclats. La compétition devient individuelle et les grandes manœuvres stratégiques commencent dans le Pacifique Sud.