Une programmation spéciale Halloween ce mardi sur 6ter.

Programmation spéciale 6trouille ce mardi 31 octobre dès 17 heures sur la chaîne 6ter.

A 17 heures : HALLOWEEN BATTLE : MÊME PAS PEUR !

Aux États-Unis, à l’occasion d’Halloween, de nombreux passionnés transforment leur maison en temple du frisson. Les designers Sabrina Soto et Michael Moloney sont partis à la recherche des meilleurs d’entre eux pour ne retenir que la crème de la crème : six familles qui ne jurent que par Halloween. Les équipes seront jugées sur la qualité et l’originalité de leurs e rayantes inventions et la meilleure remportera la somme de 50 000 dollars.

A 21 heures : LA FAMILLE ADDAMS.

L’excentrique famille Addams vit dans un immense manoir hanté. Ici, rien n’est ordinaire. Gomez, un épéiste au charme latin toujours tiré à quatre épingles, et Morticicia, déesse à la pâleur mortuaire, s’aiment “horriblement”. Il y a aussi Mercredi et Pugsley, leurs enfants, et Max, un géant pas bavard. Mais le membre le plus insensé de cette famille macabre est sans aucun doute la Chose, une main qui erre dans le château. Leur bonheur est pourtant entaché pas l’absence de Fétide, le frère de Gomez, disparu vingt- cinq ans plus tôt...

De Barry Sonnenfeld (1991), avec Angelica Huston, Christina Ricci, Raül Juliá, Christopher Lloyd, Jimmy Workman et Carel Struycken.

A 22h50 : LES VALEURS DE LA FAMILLE ADDAMS.

Morticia et Gomez Addams sont comblés d’accueillir leur troisième enfant, Puberté. Très vite, l’attention qui lui est portée devient un problème pour les deux ainés, Mercredi et Pugsley, qui voient d’un très mauvais œil l’arrivée de leur nouveau petit frère. Ils décident alors de s’allier pour tuer l’enfant. La nouvelle nurse Debbie est quant à elle réputée pour se marier à de riches hommes pour ensuite les tuer et récupérer leur fortune. A son arrivée au manoir des Addams, elle jette rapidement son dévolu sur l‘oncle Fétide, qui ne restera pas insensible à ses avances...

De Barry Sonnenfeld (1993), avec Angelica Huston, Christina Ricci, Raül Juliá, Christopher Lloyd, Jimmy Workman et Carel Struycken.