Ce mercredi sur TMC, Antoine Griezmann se confie à Alessandra Sublet.

Produit par CapSub, le document inédit Griezmann confidentiel est proposé ce mercredi en première partie de soirée sur la chaîne TMC.

L’idée de film le joueur de foot durant plusieurs mois est apparue à Alessandra Sublet un soir de l'Euro 2016 : « Un de ces moments où vous êtes scotchés sur votre canapé les yeux rivés sur le match de l'équipe de France, accrochés à l'espoir d'une future victoire des Bleus, un soir où vous croyez en vos chances d'être champion d'Europe, un soir où, enfin, le football français reprend des couleurs et vous met du baume au cœur. L'un des auteurs de ce petit miracle est Antoine Griezmann. Devenu chouchou des français, star du football français et international, j’ai eu envie d'aller plus loin pour savoir comment, ce joueur réputé discret, est devenu une véritable star »

Antoine Griezmann se confie à Alessandra Sublet et ouvre les portes de son intimité. Il reçoit, chez lui, dans sa maison à Madrid.

Avec les témoignages de son père, son frère et sa sœur, Tony Parker, Christophe Maé, Bixente Lizarazu, Oscar Ortega, Eric Olhats.