Documentaire inédit sur France 3 : Gilbert Montagné, le visionnaire.

La réalisatrice Anne Dorr a eu envie de faire le portrait du chanteur Gilbert Montagné pour mieux comprendre comment il voyait.

Gilbert Montagné a réussi depuis sa plus jeune enfance à transcender son handicap de déficient visuel pour construire son rêve, être artiste et ensuite, il s’est servi de sa notoriété comme levier pour aider la cause du handicap. Pour faire gagner en autonomie et en dignité les handicapés visuels, il s’est battu pour que l’audiodescription soit diffusé sur les principales chaines de télévision française, il est à l'origine des arrêts de bus sonores,de la touche sonore sur les claviers des distributeurs de billets et depuis 2007 un rapport ministériel sur le handicap visuel pour lequel il continue à se battre et à interpeller les instances politiques.

Le documentaire est constitué d'archives et de témoignages : Lulu, son copain de toujours ; Michel Troisgros, chef triplement étoilé ; Claude Lemesle; parolier français ; Laurent Petitguillaume, animateur de télévision et de radio et le Professeur José-Alain Sahel, directeur de l'Institut de la vision à Paris.

Diffusion de ce 52 minutes inédit lundi 27 novembre après le Grand Soir 3, sur France 3 Paris - Ile-de-France.