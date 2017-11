Election de Miss Monde ce samedi : Aurore Kichenin dans le top 10 ?

Diffusion en direct ce samedi 18 novembre de 13 à 15 heures sur la chaîne Paris Première : l'élection de Miss Monde (rediff la nuit prochaine à 00h40). Commenté par Camille Cerf, Miss France 2015, et Denis Balbir. L'événement se tient en Chine.

Aurore Kichenin, Miss Languedoc-Roussillon, 1ère dauphine de Miss France 2017, étudiante en Lettres Etrangères Appliquées, espère porter au plus haut les couleurs de la France.

« Nous souhaitons à Aurore de suivre les traces de nos deux françaises les plus titrées au concours Miss Monde : Denise Perrier, Miss Monde 1953, et Marine Lorphelin, 1ère Dauphine de Miss Monde 2013. » Sylvie Tellier, directrice générale Miss France Organisation.

La cérémonie s'ouvrira avec le tableau « Les Danses du monde » dans lequel Aurore Kichenin portera un véritable costume de French Cancan, prêté par le Moulin Rouge, et s'essayera à quelques pas de la mythique danse apprise avec les danseuses du célèbre cabaret... Pour rappel, la lauréate l'an dernier était Stéphanie Del Valle, de Porto Rico.

Pour rappel, le samedi 16 décembre prochain, la ville de Châteauroux accueillera les 30 prétendantes qui concourront pour l’élection de Miss France 2018. Une émission présentée en direct sur TF1 par Jean-Pierre Foucault accompagné de Sylvie Tellier et produite par EndemolShine France. La thématique cette année sera la fête. Le coup d'envoi sera lancé en chanson par Ed Sheeran. Les miss défileront à ses côtés. Pour présider cette soirée, le créateur Jean-Paul Gaultier et Iris Mittenaere, ex miss Univers.

