Episode du 17 novembre de Koh-Lanta Fidji : La réaction des deux candidats éliminés (vidéo).

Après une semaine de pause, cause retransmission d'un match de football, le jeu Koh-Lanta Fidji était de retour hier soir sur TF1. Avec une différence de taille : un binôme éliminé cette fois.

Le destin des aventuriers était lié dans cet épisode. On gagne à deux, on perd à deux ! Celui recevant le plus de votes au conseil entraînant dans sa chute son binôme. Sortie d'André, 19 ans, et Maxime, 38 ans. Leurs réactions ci-dessous.