La Syrie de Bachar El-Assad : document inédit le 7 décembre à 21 heures sur France 2.

Jeudi 7 décembre à 20h55 sur France 2, programmation du document inédit La Syrie de Bachar El-Assad, présenté par Laurent Delahousse.

C’est l’histoire d’un homme au double visage. Le timide docteur Bachar, qui a longtemps séduit l’Occident et promis de faire avancer son pays vers plus de démocratie. Et le terrible mister Assad, dictateur, qui combat son propre peuple dans une guerre civile aux centaines de milliers de victimes.

Grâce aux témoignages de ses proches et d’anciens cadres du régime, le film raconte l’ascension d’un homme qui ne devait pas être président, et décrypte un système qui ressemble à celui de la Mafia. Avec ses parrains, ses règlements de compte, et ses milliards d’argent sale. Bachar El-Assad a reçu la Syrie en héritage de son père, Hafez El-Assad. C'est lui qui a bâti cette dictature de fer qui tient le pays depuis près de 50 ans.

Le film explore également les liens passionnels qui unissent la France et la Syrie. Des acteurs politiques français de premier plan, anciens ministres ou diplomates, nous font pénétrer dans les coulisses de cette relation tumultueuse. Une relation que l'histoire de Bachar El-Assad symbolise parfaitement. Les présidents français, Jacques Chirac puis Nicolas Sarkozy, l’ont d'abord considéré comme un allié précieux et lui ont déroulé le tapis rouge. Avant de le regretter amèrement.

A l’issue du documentaire, Laurent Delahousse revient en plateau, et s’appuyant sur des cartes, des données chiffrées et des analyses d’experts, nous explique clairement et simplement la situation actuelle en Syrie et les enjeux pour l’avenir.

Document écrit par Christophe Widemann et Frédéric Martin. Réalisé par Christophe Widemann. Une production Magneto Presse.