Le monde secret des animaux minuscules ce samedi après-midi sur France 2.

Un caméléon qui peut tenir sur le bout de notre doigt, un primate de la taille d'une souris... La nature fourmille de petites créatures étonnantes. Le monde secret des animaux minuscules raconte leur histoire comme aucun autre documentaire ne l'avait fait auparavant, promet France 2.

A vérifier ce samedi 11 novembre à 15 heures, dans la case Grandeurs Nature.

La technologie de pointe permet de mettre en lumière l'univers de ces créatures minuscules et nous révèle les stratégies qu'elles emploient pour relever les plus grands défis. Certaines peuvent pousser l'équivalent de 1000 fois le poids de leur corps. Le « serpent de fil » de Martinique mérite le titre de plus "petit serpent du monde" et les lémuriens de Madagascar, utilisent leur petit gabarit pour exploiter les failles de leur écosystème. Qu'ils aient recours à leur taille pour chasser, se cacher ou survivre, ces remarquables petits animaux prouvent qu'il n'y a pas besoin d'être grand pour être rusé.

Produit par BBC Studios Natural History Unit.