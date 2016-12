Les invités du Prime hommage à Grégory Lemarchal le 7 janvier sur TF1.

Samedi 7 janvier 2017 à 21 heures sur TF1.

En 2007 nous quittait brutalement Grégory Lemarchal, une voix et une personnalité unique découverte lors du lancement de la saison 4 de Star Academy sur TF1. Près de dix ans plus tard, la chaîne lui consacre le samedi 7 janvier une émission spéciale, riche en émotions et en souvenirs au cours de laquelle de nombreux artistes lui rendront hommage.

C’est sur la scène du Zénith de Paris que Nikos Aliagas accueillera Patrick Fiori, David Hallyday, Marina Kaye, Kids United, Marc Lavoine, M.Pokora, Véronique Sanson, Slimane, Vianney, Jeff Panacloc, Serge Lama, Jane Constance, les anciens élèves de la Star Academy de la promotion de Grégory Lemarchal et bien d’autres encore qui chanteront tous accompagnés par un orchestre symphonique de plus de quarante musiciens…

Ils se réuniront pour reprendre les plus grands titres de Grégory, mais aussi ses plus grands succès pendant la Star Academy.

Cette soirée remémorera en images quelques souvenirs sur sa carrière avec les témoignages exclusifs de ceux qui l’ont connu et de ceux qui l’ont admiré.

Pendant toute la soirée, Nikos Aliagas et Karine Ferri rappelleront le combat contre la mucoviscidose grâce à un appel aux dons au profit de l’Association Grégory Lemarchal.

Celui-ci sera l’occasion de faire appel à la générosité du public pour financer un projet unique en Europe : la maison Grégory Lemarchal. Ce sera la première maison des patients en France dédiée à l’accueil des jeunes souffrant de mucoviscidose. Cette maison des patients s’inscrit parfaitement dans les missions de l’Association et notamment dans le souci constant d’améliorer la prise en charge et la qualité de vie des malades.

Comment se construire un avenir quand les statistiques limitent l’horizon, que le quotidien fait tellement souffrir le corps, que l’accès à l’emploi et à la formation ne sont qu’un parcours du combattant de plus ? L’Association veut accompagner ces jeunes adultes en dehors de l’hôpital et les aider à se sentir mieux dans leur tête et dans leur corps, sortir du "tout médical" pour se concentrer sur l’humain. C’est pour répondre à ces besoins qu’a été imaginée cette maison d’accueil où seront proposés à la fois des services liés au bien-être, au développement personnel et des conseils à l’orientation professionnelle. Parce que avoir des projets de vie, c’est vivre et non survivre. Cet appel aux dons sera lancé dès le mois de Janvier afin de poser la première pierre au printemps.

Les parents de Grégory, Laurence et Pierre Lemarchal, seront présents aux côtés de Nikos Aliagas sur la scène du Zénith de Paris afin de soutenir cet appel aux dons.

Pour aider l’association : http://www.association-gregorylemarchal.org/faire_un_don.php