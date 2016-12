Tous menteurs ? livre de Gilles Verdez.

Tous menteurs ? Tout et son contraire en politique. Un ouvrage dont la parution est attendue dans un mois, le 26 janvier 2017.

Écrit par Gilles Verdez et publié par Cherche-Midi.

Le bouquin est présenté ainsi :

"La vérité est qu'il n'y a pas de vérité. À quelques jours, semaines, mois ou années d’intervalle, ils déclarent tout, puis son contraire, avec la même conviction et le même aplomb. De droite, de gauche, du centre, des extrêmes, nos responsables politiques jouent avec la réalité. Ils la modifient, la travestissent.

Pourquoi si peu de courage alors que les Français ont soif de vérité et ne supportent plus les fausses promesses ? Par habitude, par facilité, par roublardise, par opportunisme, par stratégie, par oubli, aussi, pour toutes ces mauvaises raisons et bien d’autres. Par amour du pouvoir, surtout.

Les campagnes électorales fourmillent d’engagements qui ne seront jamais tenus. Une fois élus, les présidents de la République – Nicolas Sarkozy et François Hollande figurent en bonne place dans ces pages – sont contraints de se contredire. Mais leurs opposants aussi ! Alors nous avons débusqué mensonges et volte-face dans ce livre consacré à la France de ces dix dernières années. Un ouvrage citoyen pour qu’enfin la vérité éclate !"