Lors de l'émission Touche pas à mon poste (divisée en plusieurs parties) hier sur C8, Cyril Hanouna est revenu sur la vague de messages parfois nauséabonds ayant fait suite à la présence sur le plateau d'une femme voilée.

Tania est la bienvenue quand elle veut, a souligné l'animateur qui a préféré ne pas lire les tweets haineux.

"Toutes les femmes, quelle qu'elles soient sont les bienvenues sur le plateau. Il est ouvert à tout le monde, je vous le dis. J'ai vu aussi un ancien ministre de la culture dire qu'on a des propos homophobes ici. S'il y a bien une émission qui n'est pas homophobe, c'est bien là. On acceptera jamais ça ici. L'émission est ouverte à tout le monde, sauf aux cons. Quelle que soit votre couleur, votre sexe, on s'en fout. On est là pour rigoler, pour la tolérance, pour partager".