Palmarès des Screen Actors Guild Awards, catégorie télévision.

Voici le palmarès de la catégorie télévision pour les Screen Actors Guild Awards. Trophées remis par le syndicat des acteurs de cinéma et de télévision outre-Atlantique.

Comédien Téléfilm ou mini série (+ rôle)

RIZ AHMED / Nasir “Naz” Khan – “THE NIGHT OF”

STERLING K. BROWN / Christopher Darden – “THE PEOPLE V. O.J. SIMPSON: AMERICAN CRIME STORY”

Vainqueur - BRYAN CRANSTON / President Lyndon B. Johnson – “ALL THE WAY”

JOHN TURTURRO / John Stone – “THE NIGHT OF” COURTNEY

B. VANCE / Johnnie Cochran – “THE PEOPLE V. O.J. SIMPSON: AMERICAN CRIME STORY”

Comédienne Téléfilm ou mini série (+ rôle)

BRYCE DALLAS HOWARD / Lacie – “BLACK MIRROR”

FELICITY HUFFMAN / Leslie Graham – “AMERICAN CRIME”

AUDRA McDONALD / Billie Holiday – “LADY DAY AT EMERSON’S BAR & GRILL”

Vainqueur - SARAH PAULSON / Marcia Clark – “THE PEOPLE V. O.J. SIMPSON: AMERICAN CRIME STORY”

KERRY WASHINGTON / Anita Hill – “CONFIRMATION” (HBO)

Comédien Drama

STERLING K. BROWN / Randall Pearson – “THIS IS US”

PETER DINKLAGE / Tyrion Lannister – “GAME OF THRONES”

Vainqueur - JOHN LITHGOW / Winston Churchill – “THE CROWN”

RAMI MALEK / Elliot Alderson – “MR. ROBOT”

KEVIN SPACEY / Frank Underwood – “HOUSE OF CARDS”

Comédienne Drama

MILLIE BOBBY BROWN / Eleven – “STRANGER THINGS”

Vainqueur - CLAIRE FOY / Queen Elizabeth II – “THE CROWN”

THANDIE NEWTON / Maeve Millay – “WESTWORLD”

WINONA RYDER / Joyce Byers – “STRANGER THINGS”

ROBIN WRIGHT / Claire Underwood – “HOUSE OF CARDS”

Acteur Comédie

ANTHONY ANDERSON / Andre Johnson – “BLACK-ISH”

TITUSS BURGESS / Titus Andromedon – “UNBREAKABLE

KIMMY SCHMIDT” TY BURRELL / Phil Dunphy – “MODERN FAMILY”

Vainqueur - WILLIAM H. MACY / Frank Gallagher – “SHAMELESS”

JEFFREY TAMBOR / Maura Pfefferman – “TRANSPARENT” (Amazon)

Actrice Comédie

UZO ADUBA / Suzanne “Crazy Eyes” Warren – “ORANGE IS THE NEW BLACK”

JANE FONDA / Grace Hanson – “GRACE AND FRANKIE”

ELLIE KEMPER / Kimmy Schmidt – “UNBREAKABLE KIMMY SCHMIDT”

Vainqueur - JULIA LOUIS-DREYFUS / President Selina Meyer – “VEEP”

LILY TOMLIN / Frankie Bergstein – “GRACE AND FRANKIE”

Casting Drama

THE CROWN (Netflix)

DOWNTON ABBEY (Masterpiece/PBS)

GAME OF THRONES (HBO)

Vainqueur - STRANGER THINGS (Netflix)

WESTWORLD (HBO)

Casting Comédie

THE BIG BANG THEORY (CBS)

BLACK-ISH (ABC)

MODERN FAMILY (ABC)

Vainqueur - ORANGE IS THE NEW BLACK

VEEP (HBO)