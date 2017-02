Les reportages proposés dans la nouveauté Grands portraits sur France 2.

Grands portraits, nouveau magazine de l'information présenté par Marie-Sophie Lacarrau, nous invite à voyager à travers des portraits, des histoires de famille et aventures humaines.

"Dans des lieux vivants, Marie-Sophie Lacarrau nous propose de partager le quotidien de nos concitoyens. En valorisant des reportages, habituellement diffusés en soirée, la journaliste nous permet de découvrir notre monde avec un regard positif et bienveillant", communique le diffuseur France 2.

Dans la continuité du 13h15, ce nouveau magazine d'une durée totale de 60 à 80 minutes, proposera deux à trois reportages chaque semaine.

Au sommaire le dimanche 19 février à 14h50 :

Liliane Bettencourt : dans l’intimité d’une milliardaire. Un document de Samuel Humez et Mathieu Niewenglowski. L'histoire de la femme la plus riche de France et même du monde, Liliane Bettencourt. Sa vie est un roman où se mêlent l’amour, les affaires, les succès, les querelles de famille et d’héritage, les intrigues et aussi les scandales. Son histoire raconte le siècle. Liliane Bettencourt a aimé distribuer sa fortune autour d’elle, un peu trop peut-être. Avec ce document, sont percés les mystères et l'intimité de cette milliardaire discrète aujourd’hui très affaiblie.

Millionnaire et missionnaire. Un portrait signé par Romain Boutilly et Matthieu Rénier. Quand les zéros se multiplient, tout devient possible. Jean-Baptiste Descroix-Vernier, JBDV, est un grand patron richissime et philanthrope. Lui a choisi de limiter son salaire et de distribuer ses millions. Son argent permet de financer un refuge pour chats et surtout de faire creuser des puits en Afrique pour apporter de l'eau dans les villages.