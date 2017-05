Coupe de France, 100 ans d'émotions : document inédit diffusé ce samedi.

Ce samedi 27 mai, jour de la Finale de la Coupe de France entre le SCO Angers et le Paris Saint-Germain, France 2 propose à 14h55 de découvrir un documentaire inédit sur le centenaire d'une compétition emblématique, rassemblant amateurs et professionnels dans la même aventure sportive et humaine.

La Coupe de France est un voyage extraordinaire au pays de la mémoire. Mais c’est autre chose qu’une compilation de souvenirs ou que le recensement des buts et des vainqueurs que ce film raconte. La Coupe de France représente un siècle d’histoire et d’émotions. Elle est adorée parce qu’elle est unique. Elle est ouverte à tous les clubs, amateurs et professionnels.

En football, aucune compétition au monde ne rassemble autant de participants ! Plus de 7000 clubs s’affrontent chaque saison, avec au bout de l’aventure, un seul vainqueur.

A travers les équipes qui ont marqué l’histoire de la Coupe, les grands exploits, les grandes figures et les plus beaux buts, en s'appuyant notamment sur les témoignages de Guy Roux, Luis Fernandez et tant d'autres, ce film fait le récit d'une vie, celle de la Coupe de France, monument que le peuple Français aime à célébrer depuis 100 ans.

Les épopées des clubs franciliens, le parcours de Calais en 2000, la bise de Jean-Pierre Papin au Président François Mitterrand, la vague Bretonne de 2009 avec Rennes et Guingamp en Finale, les 10 sacres respectifs et l'OM et du PSG (record de l'épreuve) ou encore le drame de Furiani en 1992, la "Coupe", c'est autant de moments de tristesse et de joie.

Un film écrit et réalisé par Christophe Duchiron, produit par Philippe Molins.