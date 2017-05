Lutte contre l'homophobie : le téléfilm inédit Baisers cachés est à voir ce mercredi.

Un téléfilm inédit à découvrir ce mercredi à 21 heures sur France 2, traitant de l'homophobie, sujet rarement abordé : Baisers cachés.

Une fiction réalisée par Didier Bivel. La soirée se poursuivra par un débat en direct animé par Julian Bugier.

Scénario (de Jérôme Larcher) : Nouveau venu au lycée, Nathan, 16 ans, vit seul avec son père policier Stéphane. Leurs rapports sont complices. Nathan est invité à une soirée où il flashe sur un garçon de sa classe. Ils se retrouvent à l’abri des regards et s’embrassent. Mais quelqu’un les observe et publie la photo de leur baiser sur Facebook : la rumeur se répand sur le Net et provoque le scandale au lycée et dans les familles. Stéphane découvre l’homosexualité de son fils. Il est choqué et se détourne de Nathan. Au lycée, les élèves harcèlent Nathan et s’interrogent sur l’identité de l’autre garçon. Il refuse de révéler l’identité de son amoureux et fait front contre les moqueries et la violence. Pourra-t-il compter sur son père ? Sur celui qu’il aime ?

Avec Patrick Timsit, Bruno Putzulu, Barbara Schulz, Catherine Jacob, Bérenger Anceaux et Jules Houplain.