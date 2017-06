France Télévisions primé pour 8 documentaires lors des Etoiles de la Scam.

Depuis 2005, rappelle le groupe France Télévisions, la Scam, dans le cadre de sa politique culturelle d’aide aux auteurs, récompense trente œuvres audiovisuelles ayant été diffusées pour la première fois à la télévision.

Pour cette 12ème édition des Étoiles de la Scam, le jury qui était présidé par Nino Kirtadzé et composé de Lucie Cariès, Jean-Christophe Klotz, Serge Steyer et Xavier Villetard, a récompensé huit œuvres France Télévisions lors du Sunny Side 2017.

"Ces prix saluent le travail d'accompagnement du groupe auprès notamment de jeunes auteurs talentueux. France Télévisions tient, par ailleurs, à saluer et féliciter tous les documentaristes qui ont participé à cette édition des Etoiles de la Scam", est-il souligné.

Films documentaires étoilés :

Au nom de l’ordre et de la morale de Bruno Joucla et Romain Rosso - France 3, diffusion le 16/05/2016, What’s Up Films.

La Belle Vie de Marion Gervais - France 3 Bretagne Pays-de-la-Loire, diffusion le 31/10/2016, Quark Productions, Tébéo, TVR–Rennes 35 Bretagne, Tébé Sud, France Télévisions.

L’Affaire du sous-marin rouge d’Hubert Béasse - France 3 Bretagne Pays-de-la-Loire, diffusion le 21/11/2016, Vivement Lundi!, France Télévisions.

Le Kaddish des Orphelins d’Arnaud Sauli - France 3 Midi-Pyrénées, diffusion le 06/06/2016, Dublin Films.

Les Enfants de la prairie de Bertrand Leduc, Ugo Zanutto et Matthias Berger - France 3 Midi-Pyrénées, diffusion le 25/01/2016, France Télévisions, Les Zooms Verts, Prima Luce.

Les Enfants volés d’Angleterre de Pierre Chassagnieux et Stéphanie Thomas - France 5, diffusion le 15/11/2016, Dream way productions.

Charlie 712, histoire d’une couverture de Jérôme Lambert et Philippe Picard - France 5, diffusion le 05/01/2016, Bonne compagnie.

Jharia, une vie en enfer de Jean Dubrel et Tiane Doan Na Champassak - France 5, diffusion le 30/10/2016, Ekla Production.