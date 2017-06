Désirs et fantasmes des Français l'été : résultats de l'enquête menée pour le Summer Show de Quotidien.

Pour le dernier hors série de la saison de Quotidien, Yann Barthès propose ce soir - 23h05 sur TF1 - un cap sur les vacances avec le Summer Show.

Il y sera notamment question des résultats d'une enquête IFOP décryptant les désirs et les fantasmes des Français en période estivale. Réalisée auprès d'un échantillon de 2011 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

A retenir :

56% des interrogés font « plus souvent l’amour » durant les vacances d’été.

Entre 55 et 57% des sondés veulent profiter de la pause estivale pour « réaliser leurs fantasmes » et « se laisser aller à leurs pulsions »

Durant leur repos estival, 57% des sondés préfèrent faire l’amour en dehors du cadre « classique »...c'est-à-dire le soir au coucher.

Dans leurs fantasmes, les Français préfèrent le sec à l’eau. Les lieux secs comme la forêt / les champs ou la plage font davantage rêver les Français que la mer et la piscine.

Les personnages de l’été qui font fantasmer les français sont la « girl next door » pour les hommes et les égéries de l’été pour les femmes.

41% des hommes souhaiteraient réaliser le fantasme de la voisine (ex : au camping) cet été et un quart des femmes aimerait vivre une expérience avec un secouriste sur la plage, un surfeur ou un professeur de sport.

34% des hommes et 16% des femmes en couple ont plus envie de changer de partenaire sexuel en été. Toutefois, précise l'étude, "seulement" 6% des gens ayant été en couple ont déjà quitté un de leurs partenaires pour profiter de l’été en tant que célibataire...

