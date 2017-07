Bienvenue à l'hôtel ce jeudi sur TF1, dans le très original Train Hostel de Bruxelles !

Grosse tension cette semaine dans Bienvenue à l'hôtel entre deux duos de compétiteurs : Jean-Claude et Olivier, qui s'occupent de L’hôtel « Villa Montesquieu » à Laudun l’Ardoise, et Anna et Bertrand, jeunes propriétaires de L'hôtel Berny à Antony.

Ce jeudi 20 juillet, dernière viiste d'un établissement. Oh combien original !

Les téléspectateurs de TF1 vont découvrir à 18h20 Le Train Hostel. Situé avenue George Rodembach à Bruxelles. Un lieu sans doute unique, puisque sur le toit vous pouvez dormir dans...un wagon de la SNCB (équivalent belge de la SNCF).

Les propriétaires : "Notre idée était de proposer une expérience d'hébergement "hors norme", surprenante, conviviale et économiquement abordable, pour tous; en famille, seul ou en groupe, en voyage d'affaire ou en touriste. Fin 2011, nous avions acheté ce magnifique bâtiment centenaire, séduits par sa localisation, la beauté de l'environnement et la proximité de la gare et des transports en communs; mais nous hésitions sur "l'identité" du concept. Le thème du train s'imposa naturellement avec l'annonce de la SNCB de lancer la construction de son nouveau musée "TRAIN WORLD" sous la supervision scénographique du célèbre artiste François Schuiten. Des convergences évidentes apparurent dès les premiers contacts avec les responsables de la SNCB, des autorités communales et l'artiste; le concept TRAIN HOSTEL était né. Il s'en suivit 4 années de réflexion et de chantier titanesque."

Ci-dessous, dans la vidéo, l'installation :