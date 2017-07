Ce samedi 1er juillet à 21 heures sur TF1, Arthur et Messmer proposent un numéro inédit de Stars sous hypnose, le grand show ! Tourné dans la salle mythique du Casino de Paris, devant un public de 1600 personnes, Arthur et Messmer vont vous faire découvrir des vedettes dans des situations mémorables.

"Nos Stars sous hypnose vont vivre des aventures aussi drôles qu’incroyables, des expériences uniques entre fous rires et émotion. Mais le public survolté ne sera pas en reste car les personnes les plus réceptives à l'hypnose vont participer, eux aussi, au Show ! Un spectacle aussi bien sur scène que dans la salle !"

Baptiste Giabiconi, Linda Hardy, Jarry, Christophe Beaugrand, Priscilla Betti, Alex Goude, Géraldine Lapalus, Cyril Féraud et Cartman ont accepté de se prêter au jeu et d’être hypnotisés par Messmer.

Comment va se comporter Jarry dans la peau du nouveau Président de la République ?

Qui de Priscilla Betti ou Cartman va devenir Miss France ?

Alex Goude, finaliste de Danse avec les Stars, va tout donner sur le parquet !

Baptiste Giabiconi va se métamorphoser tour à tour en musicien mexicain ou créole !

Déchaîné, Christophe Beaugrand va devenir le plus grand chef d’orchestre de tous les temps !

"Arthur et Messmer réservent de nombreuses surprises aux invités qui vont se confronter à des situations invraisemblables à la fois étonnantes et insolites sur la scène du Casino de Paris ! Et en fin d’émission, les téléspectateurs vont pouvoir évaluer derrière leur écran leur degré de réceptivité à l’hypnose par un test grandeur nature !"

Crédit photo © Laurent Zabulon - TF1.