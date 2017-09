Kad Merad, Ne m'abandonne pas et Le Studio de la terreur en lice aux International Emmy Awards.

Les nominations pour les International Emmy Awards 2017 sont révélées depuis quelques heures. Cérémonie le 20 novembre prochain à New York.

Parmi les nommés, le comédie Kad Mérad, pour son rôle dans la bonne première saison de Baron Noir.

Dans cette catégorie, sont en lice :

Julio Andrade dans Um Contra Todos (One Against All) - Fox Networks Groups Brazil / Conspiração Filmes - Brésil.

Kenneth Branagh dans Wallander - Left Bank Pictures / Yellow Bird / BBC / TKBC - Royaume-Uni.

Zanjoe Marudo dans Maalaala Mo Kaya (Remembering) - ABS-CBN Corporation - Philippines.

Kad Merad dans Baron Noir - Kwaï / Canal+ Creation originale / Pictanovo - France.

Concernant les comédiennes, les nommées sont :

Adriana Esteves dans Justiça (Above Justice) - TV Globo - Brésil.

Anna Friel dans Marcella Buccaneer - Media / Netflix - Royaume-Uni.

Sonja Gerhardt dans Ku'damm 56 - UFA Fiction GmbH / ZDF German Television - Allemagne.

Thuso Mbedu dans Is'thunzi - Mzansi Magic / Rapid Blue - Afrique du Sud.