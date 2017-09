Nos coeurs tordus Prix Gulli du roman 2017.

Le jury du Prix Gulli du Roman 2017 présidé par Michèle Reiser s'est réuni hier.

Après avoir délibéré, les 8 membres du jury ont choisi de distinguer « Nos cœurs tordus » édité par Bayard Jeunesse. C’est Joann Sfar, le parrain de cette 6ème édition, qui a remis le prix à Séverine vidal, co-auteur du roman avec Manu Causse.

L'histoire : Nouveau venu au collège Georges-Brassens, Vladimir, dit Vlad, a les genoux qui se cognent et les mouvements désordonnés... Handicapé de naissance, il est passionné de cinéma, drôle, Lou est séduite... et Vlad tombe amoureux. Mais Lou sort avec Morgan...

Séverine Vidal est née en 1969. Après des études de lettres, elle devient professeur des écoles. Depuis la rentrée 2011, elle se consacre à l'écriture à plein temps. Son premier livre jeunesse est paru en 2010 chez Talents Hauts. Elle écrit des romans pour adolescents (Le Rouergue, Grasset, Oskar), des BD, des albums (Sarbacane, Frimousse) et des textes pour la presse.

Manu Causse est un écrivain aveyronnais qui vit à Toulouse. Il est l'auteur de nouvelles, de pièces de théâtre, mais aussi de romans.

« « Nos cœurs tordus » parle de l’enfance et de ce chemin si tortueux qu’est l’adolescence, avec ses failles, ses blessures, ses amitiés insubmersibles et l’émotion qui affleure à chaque instant. Un roman qui parle aussi du handicap avec légèreté et grâce, avec la pudeur de la jeunesse. Cet ouvrage qui porte les valeurs de la chaine Gulli s’adresse aux 8-12 ans mais touchera tous les lecteurs, quelles que soient leurs différences. », Caroline Cochaux, Directrice Déléguée du Pôle TV Lagardère Active.

Crédit photo © Jérôme Prebois.