Amel Bent et Soprano nouveaux coachs de The Voice Kids, avec Jenifer et Patrick Fiori.

Grande première dans l’histoire de "THE VOICE KIDS", communique TF1, ce n’est plus trois mais quatre coachs qui prendront place dans les célèbres fauteuils rouges.

SOPRANO et AMEL BENT seront aux côtés de JENIFER et de PATRICK FIORI, coachs historiques et emblématiques.

"Avec ce quatuor inédit, composé de deux femmes et deux hommes, représentant à la fois la variété française mais également la musique urbaine, un vent nouveau soufflera sur le plateau de "THE VOICE KIDS"" annonce TF1.

Les enregistrements des auditions et des battles auront lieu prochainement (dans le sillage de l'enregistrement de The Voice), de très nombreux mois avant la diffusion TV.