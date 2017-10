La plateforme jazz Qwest TV disponible très prochainement.

Il y a deux ans, Reza Ackbaraly rencontre un de ses héros, le mythique Quincy Jones. C’est lors de cet échange que l'idée de Qwest TV est née avec deux désirs identiques : briser les barrières entre les genres musicaux et promouvoir la puissance de l’improvisation associée au jazz. L’objectif est de surfer sur le boom de l’industrie de la vidéo à la demande pour rassembler les amateurs de jazz, les passionnés de musique.

Le 6 septembre 2017 marquait le top départ de la campagne de financement participatif sur la plateforme Kickstarter afin de rendre l’idée de Qwest TV réelle.

Après plus de 30 jours de campagne, 1000 personnes ont cru et adhéré au projet Qwest TV, est-il annoncé dans un communiqué de presse. : "C’est un rêve qui devient réalité pour Reza Ackbaraly et Quincy Jones qui emportent avec eux le monde de la musique, de la culture pour lancer cette plateforme et ainsi partager avec le plus grand nombre ce qui fait la force et les valeurs du jazz. Atteindre l’objectif financier est la priorité d’une campagne de crowdfunding. Qwest TV n’a pas atteint le montant fixé de 75000 € mais l’a quasiment doublé pour arriver à 142 000 € !"

La réussite de cette campagne est la fin du premier chapitre de la folle histoire de Qwest TV. Désormais, les « abonnés co-fondateurs » vont pouvoir accéder prochainement à une version beta et faire part de leurs commentaires à l’équipe Qwest TV afin d’améliorer si besoin la plateforme et cela jusqu’au lancement officiel prévu dans quelques semaines.

« Nous sommes enthousiastes et passionnés par ce projet et je remercie toutes les belles âmes qui croient en nous, en Qwest TV. Nous sommes également reconnaissants envers ceux qui nous ont soutenus en devenant « abonnés fondateurs » et attendons leurs remarques, leurs idées avec attention pour nous assurer que nous sommes sur le bon chemin. Cette plateforme va être le garant de notre patrimoine, un outil de loisir pour certains, mais aussi un dispositif d’éducation qui retracera l’histoire du jazz dans toute sa diversité »déclare Quincy Jones

« Je suis très fier de voir que cette communauté internationale de passionnés de jazz et de musique live est en train de voir le jour. Lorsque j’ai rencontré Quincy, ce n’était qu’un doux rêve et de le voir se réaliser petit à petit nous donne une grande force pour aller plus loin et offrir les meilleurs contenus possibles ! Bien au-delà de ces contenus, ce sont des valeurs que nous défendons : une plateforme 100% légale, ouverte aux cultures du monde et fondée sur le principe que la qualité prévaut sur la quantité. Nous espérons ardemment repositionner le jazz sous les feux des projecteurs et sur la scène médiatique. Merci à tous les abonnés fondateurs de nous faire confiance si tôt." » confie Reza Ackbaraly.