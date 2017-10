Le classement et les notes des 9 couples ce samedi dans Danse avec les stars.

Après Nikos Aliagas et Christophe Dechavanne (qui a dynamisé l'animation), c'était au tour de Laurence Boccolini de se joindre ce samedi à Sandrine Quétier pour le Prime hebdomadaire de Danse avec les stars sur TF1.

Depuis ce week-end, les vedettes en compétition sont notées sur la technique et sur l'artistique. Et un bonus était accordé pour ce numéro Crazy Night : 20 points supplémentaires pour le couple ayant proposé la prestation la plus "crazy"...

Fauve Hautot, Nicolas Archambault, Jean-Marc Généreux et Chris Marqués ont établi le classement suivant :

1 - Arielle Dombasle et Maxime Dereymez, 80 points, dont 20 de bonus.

2 - Agustin Galiana et Candice Pascal, 66 points sur 80.

3 - Lenni-Kim et Marie Denigot, 65 points.

4 - Joy Esther et Anthony Colette, 62 points.

5 - Hapsatou Sy et Jordan Mouillerac, 61points.

6 - Tatiana Silva et Christophe Licata, 60 points.

7 - Sinclair et Denitsa Ikonomova, 57 points.

8 - Camille Lacourt et Hajiba Fahmy, 56 points.

9 - Elodie Gossuin et Christian Millette, 46 points.

Les téléspectateurs ont ensuite appelé pour voter en faveur de tel ou tel candidat ; mix des notes jurés-appels = élimination de Hapsatou. Second sortant après l'animateur Vincent Cerutti, son compagnon... Le couple a fait long feu dans l'aventure.