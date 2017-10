Le strip-tease d'Elodie Gossuin sur le parquet de Danse avec les stars.

Non, évidemment que l'ex-miss et désormais animatrice Elodie Gossuin ne s'est pas retrouvée entièrement nue sur le parquet de Danse avec les stars, contrairement à ce que plus d'un titre peut faire suggérer ce matin.

Retrouvez ci-dessous sa prestation, qui une fois encore n'a pas convaincu les quatre jurés. Elodie Gossuin multiplie les positions en fin de classement depuis trois semaines et frôle l'élimination. Elle est clairement une des plus menacées pour les deux prochains Prime diffusés sur TF1.

Pour rappel, la prochaine émission sera déjà proposée jeudi, l'antenne étant occupée samedi soir par la cérémonie des NRJ Music Awards, depuis Cannes.