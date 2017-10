Les Français regardent-il encore la pub à la TV ? Résultats de l'enquête OpinionWay.

Etude OpinionWay réalisée les 13 et 14 septembre pour SYNC par questionnaire auto-administré en ligne sur système CAWI (Computer Assisted Web Interview) auprès d’un échantillon de 1071 personnes ; représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, constitué selon la méthode des quotas, au regard de critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération et de région de résidence.

A l’heure où les écrans se multiplient, 93% des Français interrogés regardent toujours leurs programmes TV sur un téléviseur et ce, environ 3 heures par jour en moyenne. 84% pour les moins de 35 ans et 97% pour les 50 ans et plus. Les autres écrans restent encore minoritaires quand il s’agit de suivre des programmes TV. Mobile, tablette et ordinateur ne sont consultés que 24 à 48 minutes en moyenne.

Face à la publicité TV, les Français interrogés sont catégoriques : 75% n’y sont pas attentifs.

40% ne s’y estiment pas du tout attentif.

23% se déclarent un tant soi peu attentifs aux écrans publicitaires à la télévision. Une attention très faible mais néanmoins légèrement plus soutenue chez les femmes (27%) et également chez les jeunes (33% des moins de 25 ans et même 37% des 24/35 ans se disent attentifs).

72% des sondés déclarent consulter un second écran au moment des coupures pub à la TV.

"Même si la télévision reste le support préféré des Français pour regarder leurs programmes TV, cette activité n’est pourtant pas exclusive puisque de plus en plus de Français en profitent aussi pour consulter un second écran. De même, très peu attentifs aux coupures publicitaires, ils en profitent pour consulter leur mobile. Voilà qui reflète bien de nouveaux usages largement démocratisés et une nouvelle façon de consommer la TV" est-il souligné.