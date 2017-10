Les petits meurtres et Capitaine Marleau en tête des séries préférées des Français.

Parmi les 19 suivantes, quelles sont vos séries télévisées françaises préférées ? En 1er ? En 2ème ? En 3ème ?

Une des questions lors d'une enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français recrutés par téléphone puis interrogés par Internet les 19 et 20 octobre 2017. Echantillon de 1103 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Sondage BVA-Presse régionale-Foncia.

Deux fictions policières du groupe France Télévisions sont en tête. Deux séries qui ont cartonné cet automne : Les petits meurtres d’Agatha Christie, proposé le vendredi sur France 2, est leader et devance Capitaine Marleau, actuellement proposé le mardi sur France 3. La comédie Joséphine, ange gardien, qui célèbre ses 20 ans, est troisième.

Au pied du podium, ex-aequo, deux séries de TF1 oh combien différentes : Profilage et Camping paradis.

Candice Renoir se place 6ème, tout comme Section de recherches. Suivent, des rangs 8 à 10, Alice Nevers, Le bureau des légendes et Dix pour cent.

La surprise est le classement du succès quotidien Plus belle la vie : 11ème place seulement. Mais 5ème tout de même dans le vote des moins de 35 ans.