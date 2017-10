On ne meurt pas la bouche pleine, polar coécrit par le chef Thierry Marx.

Scénariste et auteure de plusieurs polars historiques, Odile Bouhier a coécrit le livre On ne meurt pas la bouche pleine, avec le chef Thierry Marx, double étoile au Guide Michelin et ex-juré de l'émission Top Chef.

Le livre vient de paraître et les éditions Plon le présente ainsi :

"Avec ce premier polar coécrit par un chef deux étoiles au Michelin, le thème de la femme empoisonneuse est revisité et modernisé. Ici, ce n'est pas le poison mais la molécule qui donne la mort. Entre la France et le Japon, un roman qui fait voyager, découvrir une autre culture et des recettes de cuisine... mortelles."