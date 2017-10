Sortie d'un livre richement illustré, consacré à la très bonne série Un village français.

224 pages pour le livre Un village français, une histoire de l'Occupation, qui sort ce 5 octobre en librairies. Prix de vente proche de 30 euros, tout de même.

Couvrant l'intégralité des saisons 1 à 7, ce livre, annonce l'éditeur La Martinière, "dévoile le making-of, la réalisation des décors, des costumes, des coiffures, donne la parole aux comédiens, analyse la série, ses techniques de narration, l’évolution de ses personnages et sa manière non manichéenne de représenter l’Histoire. En contrepoint, de nombreux focus historiques et des interviews d’historiens mettent en lumière les faits marquants de la Seconde Guerre mondiale et reviennent sur la vie quotidienne des civils durant ces années noires".

L'ouvrage est écrit par Marjolaine Boutet, maître de conférences en histoire contemporaine à l’Université de Picardie Jules-Verne (Amiens). Elle s'est spécialisée dans l'étude de la représentation de l'Histoire et des conflits dans les médias, et en particulier dans les séries télévisées.

Le livre, précise Marjolaine Boutet, emmène le lecteur dans les coulisses du tournage, de l’atelier d’écriture à la confection des costumes et des décors ou dans la salle de montage. L'auteur décrypte la mise en scène à travers certaines séquences clés de la série et elle a interviewé tous les comédiens principaux de la série. "C’est un livre très riche, avec des centaines de photographies de la série, de ses coulisses et des documents historiques, qui s’adresse, bien sûr, aux fans de la série, aux curieux qui en ont simplement entendu parler, mais aussi à tous les passionnés de cette période historique aussi complexe que fascinante".