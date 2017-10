Un demi-siècle dans l'Himalaya, très beau livre de Matthieu Ricard.

A mettre sur votre liste de cadeaux de Noël : Un demi-siècle dans l'Himalaya, ouvrage de Matthieu Ricard. Il vient de sortir et coûte autour de 40 euros (350 pages de photos et de textes).

Pendant un demi-siècle, précisent les éditions de la Martinière, Matthieu Ricard a photographié ses maîtres spirituels et le monde fascinant qui les entourent – l’intimité des monastères et la majesté des sommets himalayens du Népal, l’immensité des hauts plateaux tibétains et la nature sauvage du royaume du Bhoutan. Il a partagé la vie des moines, des paysans et des nomades et s’est consacré à plus de deux cents projets humanitaires.

Matthieu Ricard : "1967-2017, c’est finalement presque toute une vie passée au Népal, au Tibet, dans le nord de l’Inde, au Bhoutan... Depuis toujours, j’ai photographié les maîtres spirituels, les monastères, les lieux tout à fait extraordinaires de l’ensemble de l’Himalaya, notamment au Tibet, sur les plateaux à 4 000 mètres d’altitude, chez les nomades, dans les campagnes du Bhoutan, un pays encore très préservé. J’ai des milliers d’images d’archives, qui représentent cinquante ans de photographie, cinquante ans de témoignage de ce que j’ai vécu. J’ai eu envie de partager la beauté qui m’a tant inspiré dans l’Himalaya, la beauté intérieure des personnes et la beauté extérieure de ces lieux tout à fait hors du commun."

L'auteur a choisi des images qui reflètent bien cette idée de témoignage, ces situations intimes, ces rencontres, ces cérémonies auxquelles il a eu accès.