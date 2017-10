Victimes d’un pédophile, le combat d’une vie : document de 90 minutes sur France 3.

Victimes d’un pédophile, le combat d’une vie. Une enquête de 90 minutes, d’Emmanuel Amara, Julien Mignot et Vincent Kelner. A découvrir dans quelques semaines en deuxième partie de soirée sur France 3.

L’enquête extraordinaire de la victime d’un pédophile ordinaire. Pendant plus de quarante ans, Michel Garnier a réussi à maintenir le silence sur ses activités pédophiles sur les jeunes garçons de son village de Venouse dans l’Yonne.

Jérôme Nozet, est l’une de ses victimes. Pendant plus de cinq ans, de 9 à 15 ans,il a subi les viols de Michel Garnier. Devenu adulte, il se sent prêt à dévoiler le secret qui le hante depuis plus de vingt ans mais apprend par le gendarme qui enregistre sa plainte que son cas est prescrit ... Il décide alors de mener une enquête minutieuse en se mettant sur les traces de son bourreau pour retrouver d’autres victimes. Il s’improvise enquêteur pendant plus de sept ans et retrouve 70 victimes dont 3 non prescrites.

Ce film documentaire inédit raconte l’histoire singulière de Jérôme, le parcours d’un combattant qui a permis de relancer le débat sur l’imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs.