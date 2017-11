Les groupes TF1 et Altice-SFR signent un accord de distribution.

Les groupes TF1 et Altice-SFR annoncent ce lundi soir la signature du premier accord de distribution global intégrant l'offre TF1 Premium et des services complémentaires.

L'offre TF1 Premium et les services complémentaires comprennent :

- Un service replay MYTF1 enrichi (avant-premières de programmes des chaînes du groupe TF1, allongement de la durée de programmes en « replay », soit au-delà de J+7, accès en « replay » de l'intégralité de certaines saisons de programmes emblématiques, .) ;

- De nouveaux services associés : start over[1], cast[2], multi-écran[3] ;

- Les cinq chaînes en clair du groupe TF1 ;

- La diffusion en qualité « 4K » de l'intégralité des matchs diffusés sur les antennes du groupe TF1 de la Coupe du Monde de football 2018 (Russie) pour les abonnés SFR ;

- La création et mise à disposition d'une nouvelle chaîne reprenant les programmes du groupe TF1, Altice-SFR bénéficiant pour cette chaîne d'une exclusivité de 6 mois[4]. Cette chaine sera disponible au premier trimestre 2018 ;

- La prise en charge par le groupe TF1 des coûts de transport des chaînes en clair.

En outre, les groupes TF1 et Altice-SFR travaillent ensemble à l'élaboration de solutions permettant de développer des dispositifs publicitaires adaptés aux nouveaux usages.

En parallèle, les deux Groupes ont renouvelé leurs accords de distribution concernant les chaînes thématiques du groupe TF1 : Histoire, TV Breizh et Ushuaia TV.

Compte tenu de cet accord, les parties mettent un terme à leurs procédures respectives au titre de cette nouvelle offre TF1 Premium, le service MYTF1 étant à nouveau accessible pour les abonnés SFR dès le 7 novembre.

Pour Gilles Pélisson, Président du groupe TF1 : "Nous sommes heureux d'avoir conclu avec Altice-SFR ce partenariat innovant, qui reconnait la valeur de nos contenus, accompagne l'évolution des usages et enrichit l'expérience téléspectateurs. Cet accord représente une avancée majeure et ouvre une nouvelle ère dans les relations entre éditeurs et distributeurs. Nos deux groupes ont eu à coeur de privilégier l'intérêt des consommateurs et de trouver un accord équilibré qui leur permet de s'inscrire dans la durée."

Pour Alain Weill, Directeur général de SFR Media : " Nous nous félicitons de cet accord inédit avec le Groupe TF1. Nous enrichissons ensemble les services aux abonnés SFR. Ils seront ainsi les premiers à bénéficier de ces nouveaux services à très forte valeur ajoutée. Altice-SFR renforce sa position de leader d'opérateur de contenus."