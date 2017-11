Retour sur des scandales qui ont défrayé la chronique télévisuelle, ce vendredi soir sur C8.

Une production Ah ! Prod diffusé en première partie de soirée ce vendredi sur C8 : La folle histoire des scandales à la TV.

Mix d'archives et de témoignages dont ceux Jacky, Cécile de Ménibus, Christophe Carrière, Gérard Louvin, Thomas Hugues, Bernard Montiel, Rachid Arhab, Ariane Massenet, Laurent Luyat, Kenza Braiga, Alexia Laroche Joubert, Thomas Joubert, Stéphanie Loire.

Un programme présenté ainsi : "En plus de 80 ans d'existence, la télévision française a connu de nombreux scandales... Tantôt graves, comme la grève très médiatisée des bleus en pleine coupe du monde 2010, tantôt comiques, à l'instar du fameux fou rire de Bill Clinton et Boris Eltsine ou du mythique "I want to fuck you" de l'incontrôlable Serge Gainsbourg, ces dérapages plus ou moins contrôlés sont autant de grains de sable dans la machine à fabriquer des images. De la politique aux cérémonies, en passant par le sport, il n’est pas un domaine qui échappe aux scandales. Si certains ont des conséquences fâcheuses, comme la tricherie encore discutée d'Intervilles, d’autres tel le baiser de Clémentine Célarié au Sidaction 1994, ont le mérite d’avoir fait avancer l’histoire et les mentalités."