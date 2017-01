Le dispositif du rallye Dakar 2017 dès ce lundi sur France Télévisions.

A suivre dès ce lundi et jusqu'au 14 janvier sur France Télévisions : sur les terres du Paraguay, d’Argentine et de Bolivie, la 39e édition du Dakar. Avec la découverte du Paraguay, le rallye est invité à visiter le 29ème pays de son histoire, le 5ème sur le continent sud-américain. Pour vivre cette course légendaire, France Télévisions, diffuseur historique, proposera plusieurs rendez-vous quotidiens sur France 2, France 3, France 4 et France Ô.

Le Dakar

A partir de 18h45 du 2 au 14 janvier en direct sur France 4

Présenté par Lionel Chamoulaud et Luc Alphand

Une heure de direct au cœur de la course avec :

• La découverte du continent sud-américain à travers les magnifiques images des paysages traversés par la course

• Les interventions de Claire Vocquier-Ficot et Arnaud Romera en voiture au cœur de la course, ainsi que de Jean-François Kerckaert à bord d’un hélicoptère, pour vivre la compétition au plus près des pilotes.

• Les reportages de Richard Coffin, Gaël Robic et Thierry Vildary au cœur du bivouac, pour découvrir les histoires du Rallye et recueillir les réactions des staffs techniques et des concurrents autos, motos et camions.

• De nombreux portraits des pilotes participant à cette aventure aussi bien humaine que sportive.

Le Journal du Dakar

A partir de 20h10 du 2 au 14 janvier en direct sur France 3

Présenté par Lionel Chamoulaud

Bivouac

En 3ème partie de soirée du 2 au 13 janvier sur France 2

Richard Coffin, Gaël Robic et Luc Alphand partiront à la rencontre des concurrents au cœur du bivouac et feront revivre les meilleurs moments de la journée. A découvrir également dans cette émission, de nombreux reportages autour des différentes histoires du Dakar et en particulier sur les amateurs passionnés. Rediff à 8h10 du 3 au 14 janvier sur France Ô.