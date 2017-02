Le 7 mars sur France 5 : Nils Tavernier à la rencontre de cinq femmes au destin extraordinaire.

Du Cambodge au Cameroun en passant par le Sénégal, l’Ethiopie et le Nicaragua, Nils Tavernier est parti à la rencontre de cinq femmes au destin extraordinaire. Elles ont été exclues, violentées, marginalisées. Et pourtant, elles sont debout et fermement décidées à ne pas subir la violence que la vie leur a infligée.

Un documentaire diffusé le mardi 7 mars à 15h40 sur France 5 met en relief les différents piliers de l’émancipation de la femme : l’accès à l’éducation, aux soins, à l’emploi ou le droit à l’avortement.

Au Nicaragua, Antonia a construit une maison en terre crue de ses propres mains.

Min, au Cambodge peut enfin rêver d’un avenir meilleur grâce à une formation au métier d’esthéticienne.

Au Cameroun, Hawaou Adamou, elle-même analphabète jusqu’à l’âge de 35 ans, lutte pour la scolarisation des jeunes filles de son quartier.

En Ethiopie, Mulu Muleta, l’une des premières femmes gynécologue-obstétrique du pays, a consacré sa vie à soigner les femmes et a joué un rôle important dans le développement des projets de santé maternelle.

Au Sénégal, où l’avortement est encore considéré comme illégal, Joséphine, 18 ans, a été condamnée à une peine de 2 ans de prison pour infanticide. Grâce à l’escrime qu’elle apprend derrière les barreaux, elle reprend confiance en elle.

Ce grand voyage de Nils Tavernier montre des lueurs d’espoir mais rappelle aussi qu’il reste encore un long chemin à parcourir.

Crédit photo © Image et Cie - France Télévisions.