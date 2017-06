Bonne interview de Denis Brogniart, dans le nouveau numéro du magazine presse Society, paru ce jeudi. A lire pages 40 à 42.

Parmi les sujets évoqués, le casting.

Si c'était une science exacte, on ne se louperait pas comme on s'est loupé cette année avec Brahma, confie l'animateur. Qui souligne que ça l'a rendu dingue. "Le mec abandonne avec le sourire en disant 'C'est bon, j'ai vu ce que j'avais à voir'. Pour moi, c'est l'antithèse de Koh-Lanta" juge celui qui est à la tête du rendez-vous de TF1 depuis la saison 2.

T'as pas vu ce que tu avais à voir, coco, c'est un échec, poursuit Denis Brogniart. Pour lui, quand 25.000 mecs se présentent et que l'un des 20 sélectionnés abandonne, c'est un échec.

Il dit avoir un respect absolu pour ce que fait Brahma : éducateur spécialisé en zone compliquée. Mais il lui a demandé "Qu'est-ce que tu vas dire aux gamins en face de toi ?" "Le mec me répond : 'Je leur dirai que l'important, c'est de se faire plaisir'. Mais non, putain, c'est pas ça la vie ! L'important, c'est d'avoir des convictions et de tout faire pour aller au bout du truc. Je te jure que les mômes qui vont être en face de lui, ils vont le ressentir comme ça, ce n'est pas possible autrement".

Crédit photo © Philippe Le Roux - ALP - TF1.