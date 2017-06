Déprogrammation sur France 4 : Demi-finale du Championnat du monde U20 mardi (France - Nouvelle Zélande).

France 4 modifie ses grilles de programmes afin de proposer de vivre, en direct et en exclusivité, le mardi 13 juin à partir de 18h20, la demi-finale de l'édition 2017 du Championnat du Monde de Rugby des moins de 20 ans opposant l'Equipe de France U20 aux "Baby Blacks" de Nouvelle Zélande.

Dans le cadre de l'accord conclu avec World Rugby pour la diffusion de cette édition 2017 des Championnats du Monde Junior de rugby et après la diffusion des trois matches de poules de France U20 en direct sur le site et l'application francetvsport, France 4, diffuseur notamment, chaque année, des matches de France U20 dans le Tournoi des 6 Nations U20, proposera de vivre, en direct et en exclusivité, cette demi-finale.

Cette diffusion se fera en lieu et place des programmes jeunesse "les as de la jungle" et "il était une fois la vie" ainsi que de l'épisode "une saison au zoo".

Demi-finale du Championnat du Monde de rugby U20 Nouvelle-Zélande / France à partir de 18h20 sur France 4 et francetvsport en direct du Mikheil Meskhi Stadium (Géorgie).

Commentaires : Laurent Bellet & Sylvain Marconnet.

A noter qu'en cas de qualification de l'Equipe de France, la Finale de ce Mondial U20 2017 (contre l'Angleterre ou l'Australie) sera également à vivre en direct et en exclusivité sur France 4 le dimanche 18 juin à partir de 16h. En cas de non qualification de l’Equipe de France, la Finale sera à vivre en direct sur le site et l’application francetvsport.