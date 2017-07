La nouveauté Les Explorateurs : Mission à Haut Risque diffusée dès ce vendredi soir (vidéo).

La nouveauté « Les Explorateurs : Mission à Haut Risque » est diffusée dès ce vendredi 28 juillet à 21h35 sur Discovery Channel. Chaque semaine jusque début septembre.

Chaque épisode vous propose de suivre trois scientifiques placés entre les mains d’experts en survie chargés de sécuriser leurs expéditions.

Dans différentes régions considérées parmi les plus dangereuses du monde, ces experts accompagnent les scientifiques à la recherche d’indices et de preuves susceptibles de conduire à des percées scientifiques majeures. Pour accomplir leurs missions, ces hommes d’élite et ces scientifiques vont devoir faire face à des créatures dangereuses, des conditions climatiques extrêmes, des terrains hostiles et des populations locales peu coopératives. Des jungles les plus profondes et les plus sombres aux volcans en activité, ces femmes et ces hommes sont en quête de réponses aux grands mystères scientifiques de notre monde moderne.