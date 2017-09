Delphine Ernotte est interrogée par Franck Annese et Victor Le Grand dans le magazine presse Society. Parmi les sujets abordés, Cyril Hanouna.

La PDG de France Télévisions est persuadée qu’il y a deux télévisions : une pour Paris, les urbains, les classes favorisées, qui ne regardent plus tellement ; et une pour la France périphérique et pour laquelle elle a une utilité sociale. « Et ce lien social, c’est notre mission. Tenez, je regardais Cyril Hanouna hier. Je me disais : malgré tout, ce type est quand même doué, il a compris quelque chose ».

Delphine Ernotte ajoute ne pas cautionner les dérapages de la star de C8 et ne pas être fan de TPMP, mais ce qu’elle trouve dingue chez lui, c’est le lien qu’il a créé avec le public. « Il parle carrément aux gens ! Directement. Celui ou celle qui est en train de regarder la télé se sent important(e). »

Mais lors de l’interview, celle qui est à la tête de France Télévisions précise qu’aujourd’hui Touche pas à mon poste ne pourrait plus être sur France Télévisions. Ses reproches envers le rendez-vous phare de C8 : vulgarité, chroniqueurs maltraités en plateau, blagues homophobes ou sexistes. Tout cela est impossible sur le service public, rappelle-t-elle…« Néanmoins, l’extrait pur de Cyril Hanouna, comme on dirait en parfumerie, qui es tle lien qu’il crée avec le téléspectateur, est hyper important. Chez nous, Nagui crée ce lien ave cle téléspectateur ».

Crédit photo © Gilles Scarella.