La nouvelle numérotation des chaînes Canal (sans 13ème Rue et Syfy).

Du changement dès mardi dans les offres Canal : 13ème Rue et Syfy ne figurent plus dans les offres Canal (Canalsat). Désormais une exclusivité SFR. Des pertes qui surviennent après celles, en janvier dernier, de Discovery Channel et Discovery Science. Ce qui aura inévitablement des conséquences sur la décision d'un certain nombre d'abonnés.

Pour compenser la perte de 13ème Rue, Canal lance Polar+. Quant à Syfy, la future arrivée de Warner TV, le 9 novembre, ne devrait pas consoler pour le moment les amateurs de science-fiction (et de gros nanars improbables)...

La nouvelle numérotation, en vigueur le 26 septembre :

Canal 41, Polar+.

Canal 42 : Warner TV.

Canal 47 : Novelas TV.

Canal 92 : Animaux (93 avant).

Canal 93 : Trek (94 avant).

Canal 94 : Seasons (95 avant).

Canal 95 : Chasse & Pêche (96 avant).

Canal 96 : MontBlanc Live.