L'animateur Stéphane Plaza devient héros d'une bande dessinée...

Près d'une cinquantaine de pages et un prix proche de 11 euros pour le tome 1 de la bande dessinée Stéphane Plaza, agent immobilier. Une BD disponible dès le milieu de semaine prochaine et éditée par Jungle...

Un album de gags autour du personnage de Stéphane Plaza qui s’adresse à un public large et familial, annonce l'éditeur.

"Vous serez plongé dans l’agence de Stéphane Plaza Immobilier, en compagnie de ses collègues agents immobilier hauts en couleurs ! Pas toujours évident de gérer les situations difficiles, surtout quand on est le roi de la gaffe ! Vous vivrez les déboires des acheteurs et aussi du plus célèbre des agents immobilier qui recherche le saint graal pour ses clients."

Auteurs des planches : Coicault et Jérôme Derache.