Le téléfilm inédit Mention particulière le 6 novembre sur TF1.

Le téléfilm inédit Mention particulière sera diffusé le 6 novembre à 21 heures sur TF1.

Fiction réalisée par Christophe Campos. Scénario : Nathalie Hugon, Vincent Robert, Nicolas Mercier, Claire Lemaréchal.

Avec le trio Marie Dal Zotto, Bruno Salomone, Hélène De Fougerolles.

Laura, 21 ans, a décidé de passer son bac comme n’importe quelle jeune lle de son âge ; sauf que Laura n’est pas tout à fait comme les autres. Trisomique, elle doit braver les dif cultés, les doutes de son entourage et le regard parfois cruel des autres ; épreuve après épreuve, entre émotion et comédie, Laura se bat pied à pied pour arracher une chance qu’on voudrait lui refuser et vivre la vie qu’elle s’est choisie.

Crédit photo © REMY GRANDROQUES / CAMINANDO PRODUCTIONS / TF1