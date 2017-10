Les émissions télévisées auxquelles les Français aimeraient participer.

Suite des résultats de la consultation Observatoire de la vie quotidienne des Français : Les Français et la télévision. Après les animateurs puis les séries, place aux émissions télévisées auxquelles les sondés aimeraient participer.

Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français recrutés par téléphone puis interrogés par Internet du 19 au 20 octobre 2017. Echantillon de 1103 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Sondage BVA-Presse régionale-Foncia.

Une liste de 14 émissions était proposée. Jusqu’à trois réponses par sondé étaient possibles.

C’est Le meilleur pâtissier qui se place en première place (43%), devant un autre rendez-vous de M6 : Pékin Express (38%). Jeu qui fera son retour en 2018.

A égalité à la 3ème position, deux programmes aux antipodes : Koh-Lanta et Top Chef (34%). La France a un incroyable talent se place au 5ème rang (23%) et devance de très peu The Voice (22%).

Bienvenue chez nous, Les reines du shopping, L’amour est dans le pré et Nouvelle star complètent le Top 10. Dans les choux, Secret Story avec 2%…

Chez les hommes, Pékin Express est leader devant Koh-Lanta ; chez les femmes, les moins de 35 ans et les 35-64 ans, c’est Le meilleur pâtissier qui est le plus plébiscité.

Du côté des jeux auxquels les sondés voudraient participer, Tout le monde veut prendre sa place l'emporte de peu devant les 12 coups de midi (38 Vs 35%). Questions pour un champion est 3ème, devant N'oubliez pas les paroles et Fort Boyard.