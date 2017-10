Liés pour la vie, nouveau roman de la comédienne Laëtitia Milot.

Découverte par le grand public dans le feuilleton quotidien Plus belle la vie, Laëtitia Milot a depuis multiplié les succès en librairies et à la télévision (dont On se retrouvera ; La vengeance aux yeux clairs ; Quand je serai grande, je te tuerai).

Le mois prochain, le 9 novembre, parution de son nouveau roman : Liés pour la vie. Vendu près de 18 euros (256 pages). Handicap, rééducation, culpabilité, espoir et résilience habitent les héros de ce livre, annonce l'éditeur Plon.

"Que se passe-t-il quand une championne d'équitation voit son rêve brisé à la suite d'un accident ? L'existence de Lucie bascule le jour ou elle est renversée par une voiture dont le chauffeur prend la fuite. Tourmenté par le remords, ce dernier réapparaît dans sa vie".