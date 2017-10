Pascal Soetens face aux jumeaux caïds Florian et Thomas ce mercredi sur C8.

Dès ce mercredi sur C8, après Touche pas à mon poste ! (donc, entre 21h10 et 21h30...difficile de donner l'heure précise...), retour de l'émission Pascal, le grand frère.

Changement d'antenne et de nouvelles méthodes pour Pascal Soetens. Pour cette première émission, c’est dans le Périgord, que l’éducateur va poser ses valises. Fait inédit : il sera confronté à des jumeaux, Florian et Thomas. Gueules d’anges, regard bleu azur... mais le diable dans la peau !

Depuis la disparition brutale de leur père, les deux frères se sont mués en petits caïds à la maison, abusant de leur supériorité numérique mais aussi morale et physique sur leur mère, Catherine. Ils la menacent, l’humilient à longueur de journée. Une violence qui se retrouve également dans leurs rapports avec toutes les autres femmes de la famille. Et comme si cela n’y suffisait pas, ces enfants terribles passent leurs journées à ne rien faire : sortant du lit en début d’après-midi, végétant devant des émissions de télé-réalité ou faisant la fête avec leurs copains jusqu’à des heures indues.

Pour remettre cette famille sur les rails, Pascal va s’installer à domicile et partager son quotidien de jour comme de nuit. À l’aide de son smartphone, il fera vivre aux téléspectateurs, en « caméra embarquée », cette expérience de vie hors du commun. Il proposera à Florian et Thomas de s’engager aux côtés des sapeurs-pompiers : entre séances de sport ultra-physiques, interventions d’urgence et activités quotidiennes de la caserne. Vingt-quatre heures pour découvrir ce que signifient le sens du devoir, le dépassement de soi au service des autres et faire naître, peut-être, deux vocations.

Enfin, lors d’un conseil de famille émaillé de révélations, Pascal, Catherine, Florian et Thomas se découvriront une bouleversante histoire commune...