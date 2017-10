Sortie ce mercredi des Hautes lumières, nouveau roman du journaliste Xavier De Moulins.

En vente en librairies dès ce mercredi 4 octobre, Les hautes lumières, roman du journaliste Xavier de Moulins, bien connu des téléspectateurs de M6.

350 pages environ et un prix autour de 19 euros pour ce bouquin édité par Lattès.

C’est une histoire d’amour entre ombre et lumières, celle qui unit Nina, la coiffeuse de Bondy, à son mari Tahar, le chauffeur de taxi marocain. C’est l’histoire d’un combat : Nina ne parvient pas à tomber enceinte, mais est prête à tout pour devenir mère. Ayant adopté avec Tahar un petit garçon au Maroc, elle se heurte à l’administration, qui refuse qu’il soit ramené en France. C’est l’histoire de désirs qui s’entrechoquent : pendant que la jeune femme, à El Jadida, se bat pour aller au bout de l’adoption, Tahar, resté à Paris, s’éprend d’une photographe qui lui propose son aide afin de rapatrier l’enfant clandestinement… Une terrible course contre la montre s’engage alors ; dans cette course, certains s’effondreront juste avant la ligne d’arrivée, d’autres parviendront à leurs fins – mais à quel prix ? Tous, du moins, auront couru un risque : le risque d’aimer.

Dans ce roman rythmé et saisissant, annonce l'éditeur, Xavier de Moulins interroge la puissance destructrice de nos désirs, l’ambivalence des êtres et l’ironie du sort.