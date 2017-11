Les 4ères minutes de l'épisode de Koh-Lanta diffusé ce vendredi soir.

Ci-dessous, les quatre premières minutes du numéro de Koh-Lanta Fidji diffusé ce vendredi soir sur TF1. Un programme animé par Denis Brogniart, et en perte de vitesse cet automne.

C’est la grande valse des émotions dans l'archipel des Fidji ! A l’issue du dernier conseil, les votes des aventuriers ont eu raison de Sébastien, lâché au dernier moment par Maxime. Romain, Sandrine, Marguerite et Mélanie sont sous le choc de cette dernière élimination surprise, déçus par le nouveau revirement de leurs ex-alliés : Maxime et Fabian. Le pacte des Rouges est bel et bien terminé.

Les nerfs des aventuriers vont de nouveau être soumis à rude épreuve, notamment ceux de certains jeunes qui vont mettre en place une vaste opération de bluff sur le camp blanc. Les benjamins quant à eux vont-ils réussir leur coup de poker ?