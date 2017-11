Week-end à Madrid avec Jérôme Pitorin ce samedi soir sur France 5.

Ce samedi 18 novembre, en première partie de soirée sur France 5, Week-end à Madrid. Un inédit de la saison 12 du magazine Echappées belles.

Un week-end à Madrid, c'est découvrir une capitale contemporaine et cosmopolite avec l'âme d'un village. Sage le jour et débridée la nuit, Madrid conjugue à merveille les antipodes : une architecture éblouissante, des musées magnifiques ou encore son art de vivre, entre "Tapas, copas et música".

Jérôme Pitorin part à la découverte d'une ville chaleureuse et moderne.

Les reportages :

- Madrid en changement ;

- Les coulisses du jardin botanique royal ;

- Procession du Corpus Christi ;

- Tolède en fête ;

- Le renouveau du quartier de Lavapiès ;

- L'Opéra de Madrid.

Réalisation, Franck Poirier. Réalisation des zooms, Aurélia Michon.